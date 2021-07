vor 5 Stunden Karlsruhe Brand in der Karlsruher Ritterstraße: 21 Personen werden leicht verletzt

Am späten Dienstagvormittag musste die Karlsruher Feuerwehr zu einem Brand in einer ehemaligen Wäscherei an der Kreuzung Kriegsstraße/Ritterstraße ausrücken. 21 Menschen wurden dabei leicht verletzt.