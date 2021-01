Raub und Diebstahlsversuch am Sonntag in Karlsruhe: Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag kam es in der Karlsruher Innenstadt zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen mit Diebstahl beziehungsweise Diebstahlversuch. Dabei wurden insgesamt zwei Personen verletzt. Zu einem der Vorfälle sucht die Polizei nun Zeugen.

Am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, ereignete sich an der Straßenbahnhaltestelle Europaplatz in der Kaiserstraße ein Raubdelikt. Einem 20-jährigen Mann wurden auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle Geld und Dokumente geraubt. Der Mann wartete an der Haltestelle in der Kaiserstraße auf seine Bahn in Richtung Albtal.

Von der gegenüberliegenden Seite kamen zwei ihm unbekannte junge Männer und sprachen ihn an. Nachdem sie nicht mit seinem Handy telefonieren durften, versuchten die beiden Männer, ihm das Telefon zu entreißen, erklärt die Polizei in einer Pressemeldung.

Unbekannte zwingen Mann, Geld abzuheben

Der Geschädigte entfernte sich daraufhin, wurde aber von den beiden Männern verfolgt, bedroht und nach Bargeld gefragt. Er gab schließlich verängstigt zu, eine Bankkarte dabei zu haben. Dies veranlasste die beiden Tatverdächtigen vermutlich dazu, ihn zu zwingen, in ihrer Begleitung eine Bankfiliale in der Kaiserstraße aufzusuchen.

Dort musste der Geschädigte einen Geldbetrag abheben, den die beiden Tatverdächtigen behielten. "Zuvor hatte man den Geschädigten mit dem Tode und mit einem bislang unbekannten Gegenstand bedroht." Die beiden Tatverdächtigen liefen mit dem Geschädigten weiter Richtung Osten. Auf diesem Weg händigten sie ihm sein Handy sowie seine Geldbörse aus. Dann durfte er alleine in eine Straßenbahn steigen, wo er dann mit einigem Zeitverzug die Polizei verständigte.

Polizei sucht nach zwei Tatverdächtigen

Der Geschädigte konnte die beiden Täter beschreiben. Beide seien um die 20 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß, mitteleuropäischer Teint, einer hatte kurze helle, der andere längere Haare, Farbe unbekannt. Einer hatte eine dunkle Winterjacke an, darunter einen beigefarbenen Pullover. Die Kapuze der Jacke hatte er über den Kopf gezogen.

Der andere trug ein weißes Oberteil unter einer dunklen Jacke. Einer trug eine Umhängetasche in Schwarz. "Beide Männer sprachen akzentfreies Deutsch, nutzten aber Wörter wie 'Bruder' und 'Dicker'", so die Polizei weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-555 entgegen.

Wohnsitzloser benutzt Kartoffelschälmesser als Waffe

Ein weiterer Diebstahlsversuch, diesmal auch mit gefährlicher Körperverletzung, ereignete sich am Sonntag gegen 2.30 Uhr im Bereich des Karlsruher Bahnhofplatzes. "Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtigte ein 25-jähriger Somalier einen 65-jährigen wohnsitzlosen Deutschen zu bestehlen", so die Polizei in einer weiteren Pressemeldung.

Der Wohnsitzlose nächtigte zu diesem Zeitpunkt auf der Holzbank eines Straßenbahnwartehäuschens. "Als der 65-jährige den Diebstahlsversuch bemerkte, fügte er dem 25-Jährigen Schnittverletzungen im Gesicht mit einem Kartoffelschälmesser zu." Beide Männer standen stark unter der Beeinflussung von Alkohol. Der 65-Jährige musste daher in Schutzgewahrsam genommen werden. Der 25-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung der Schnittwunde in ein Krankenhaus verbracht.