vor 2 Stunden Karlsruhe Rathaus und andere Gebäude in ukrainischen Nationalfarben: Karlsruhe zeigt Solidarität mit Kriegsbetroffenen

Am Freitagabend erstrahlte das Karlsruher Rathaus auf dem Marktplatz erstmals in den Farben der ukrainischen Flagge. Wie die Stadt mitteilt, möchte man so seine Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringen. Das Rathaus soll auch künftig in den Abend- und Nachtstunden in den Farben der Fahne leuchten.