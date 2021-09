vor 5 Stunden Karlsruhe Räuberische Erpressung in Grünwinkel: Zwei Männer überfallen Senior in seiner Wohnung

In der Bernsteinstraße in Grünwinkel ereignete sich am Donnerstag, gegen 10 Uhr, ein räuberischer Überfall, bei dem sich zwei Männer mit Reizgas Zutritt zur Wohnung des 86-jährigen Bewohners verschafften. Dieser wurde durch den Angriff leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei soll ein Tresor im Wohnungsinneren das eigentliche Ziel der Täter gewesen sein. Allerdings flohen die Männer ohne Beute, als der 86-Jährige Ihnen mitteilte, dass seine Frau bald vom Einkaufen heimkehren würde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können.