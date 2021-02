vor 1 Stunde Karlsruhe Radfahrer aufgepasst: Wegen Bauarbeiten Umleitung am Durlacher Tor eingerichtet

Die Neubaumaßnahme für das Lern- und Anwendungszentrum Mechatronik an der Stelle des mittlerweile abgebrochenen Nusselt-Hörsaals schreitet voran. Es wird nun mit der Baustelleneinrichtung begonnen, die ab Montag 22. Februar die Baustelle vom öffentlichen Raum abgrenzen wird. Für die Bauabwicklung muss im Baustellenbereich hierzu der Gehweg und die nördliche Fahrbahn der Kaiserstraße in voller Breite in Anspruch genommen werden.