vor 20 Minuten Karlsruhe Rad, Bahn oder zu Fuß gehen empfohlen: KME rechnet mit hohem Verkehrsaufkommen für das Fest der Sinne

Das Fest der Sinne steht am Wochenende an und die Karlsruher Event und Marketing GmbH (KME) rechnet mit hohen Menschenansammlungen in der Innenstadt. Und dementsprechend mit hohem Verkehrsaufkommen. Daher empfiehlt sie den Besuchern, für das Fest der Sinne von einer Anreise mit dem Auto abzusehen.