vor 10 Stunden Carsten Kitter Karlsruhe Psychische Erkrankung: 19 Jahre alte Frau bedroht Betreuer mit Messer

Eine - nach Polizeiangaben - an einer psychischen Erkrankung leidende Frau löste am Mittwochnachmittag einen größeren Polizeieinsatz in der Seubertstraße aus. Sie wurde anschließend in einer Fachklinik untergebracht.