vor 2 Stunden Karlsruhe Ladenbesitzer im Streit: Prügelei in Karlsruhe endet mit sechs Verletzten

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Ladenbesitzern in Karlsruhe ist blutig ausgegangen. Die beiden Männer trafen mit Unterstützung weiterer Beteiligter am Samstagabend am Rand der Innenstadt aufeinander, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem Polizisten die Auseinandersetzung beendet hatten, kamen sechs Verletzte in Krankenhäuser.