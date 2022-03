vor 40 Minuten Karlsruhe Polizeiaufgebot in der Moltkestraße geklärt: Alter Mann will vermeintliche Gefahrenstoffe loswerden

In der Moltkestraße in Karlsruhe fand am gestrigen Donnerstagnachmittag ein großes Polizeiaufgebot statt. Nun ist der Grund für dieses Großaufgebot geklärt: Ein älterer Herr hatte sich an die Polizei gewandt, um mutmaßliche Röhrchen mit Gefahrenstoffen aus seiner Wohnung zu entsorgen. Wie sich herausstellte, waren diese Röhrchen jedoch leer. Eine Gefahr für die Bürger habe demnach nie bestanden.