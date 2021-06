Polizei verwundert: Fuchswelpe "Diego" bei Frau in der Karlsruher Innenstadt sichergestellt

Die Polizeibeamten trauten ihren Augen kaum, als sie nachts in der Karlsruher Innenstadt auf eine Frau trafen, die einen Fuchswelpen auf dem Arm bei sich hatte. Der Welpe wurde sichergestellt, jetzt ermittelt der Fachdienst Gewerbe/Umwelt wegen jagd- und tierrechtlicher Bestimmungen gegen die Frau.

Bereits am 15. Juni waren Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz kurz nach 23 Uhr in der Karlsruher Innenstadt auf Streife. Dabei wurden sie auf eine Frau aufmerksam, die mit einem Tier auf dem Arm neben einem Auto stand. Als die Polizisten daraufhin langsam vorbeifuhren, konnte das Tier als Fuchswelpen identifiziert werden.

Bei der anschließenden Kontrolle gab die 28-jährige Frau an, dass etwa zwei Wochen zuvor das Muttertier bei einem Wildunfall getötet wurde. Da angeblich alle Auffangstationen überfüllt gewesen wären, habe sie den Welpen bei sich aufgenommen. Und da das Füchslein nicht alleine zu Hause bleiben könne, habe sie es am Abend in einer Transportbox mit nach Karlsruhe genommen.

Während sie in der Innenstadt einen Cocktail trank, blieb der Welpe im Fahrzeug. Kurz vor der Kontrolle wäre sie zum Fahrzeug zurückgekehrt. Aufgrund der Feststellungen wurde der Fuchswelpe, genannt "Diego", von der Polizei in Verwahrung genommen und im weiteren Verlauf an die Tierrettung übergeben. Gegen die Frau wird nun wegen jagd- und tierschutzrechtlicher Bestimmungen ermittelt.

Die Polizei weise an dieser Stelle eindringlich darauf hin, dass Wildtiere keine Haustiere sind. Für verwaiste Jungtiere gäbe es erfahrene Auffangstationen und nur in ganz besonderen Ausnahmefällen und auch nur in engem Kontakt mit den entsprechenden Fachstellen dürften junge Wildtiere von Privatpersonen versorgt werden.