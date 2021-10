Ein bislang unbekannter Autoahrer hat am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 3575 einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Der Unbekannte war mit seinem silbernen VW-Golf gegen 06.25 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Kronau unterwegs. Dahinter fuhren zwei weitere Fahrzeuge, wie die Polizei in einer Pressemitteilung zusammenfasst. Der VW-Golf Fahrer wollte vermutlich nach rechts in die Heidigstraße abbiegen, bog jedoch zu früh in die dortige Bushaltestelle ein. Plötzlich lenkte dieser sein Auto wieder nach links auf die Kreisstraße.

Der dahinterfahrende Fahrer konnte ausweichen und bremsen. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des VW-Golf entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen, oder Personen die die Hinweise auf den gesuchten Pkw-Fahrer geben könne. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253/80-260 in Verbindung zu setzen.