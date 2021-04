vor 3 Stunden Karlsruhe Polizei nimmt jugendliche Einbrecher in Karlsruhe fest

Die Polizei in Karlsruhe hat zwei Jugendliche festgenommen, die zahlreiche Einbrüche begangen haben könnten. Das Duo soll zuvor in einen Getränkemarkt eingestiegen und Zigaretten und einige Getränkedosen geklaut haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.