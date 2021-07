Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg. Die Meldungen über Ausschreitungen und Übergriffe gegen Rettungskräfte und die Polizei, die bei der Ausübung ihrer Arbeit tätlich angegriffen und angegangen werden, haben in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt. Laut der Polizei Karlsruhe werden viele dieser Straftaten von alkoholisierten jungen Menschen begangen, die sich oftmals nicht bewusst sind, welche Auswirkungen eine Verurteilung auf ihr weiteres Leben hat - und appelliert deswegen in einer Pressemitteilung an die Karlsruher Bürger.

"Oftmals werden diese Attacken unter Alkoholeinfluss und im Schutze der Dunkelheit aus Gruppen heraus verübt. Zu ihrer Motivation befragt, können die Randalierer oftmals keine schlüssigen Antworten geben. Oft können sie ihr eigenes Verhalten nicht erklären. Was bleibt, sind Straftaten wie Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstand und tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzungen", heißt es seitens der Polizei Karlsruhe.

Weitreichende Folgen für das Berufsleben

Unter Umständen führe ein solcher Schuldspruch zu einem Eintrag in das polizeiliche Führungszeugnis, welcher sich bei einer Bewerbung in der Arbeitswelt nachteilig auswirken könne. Überdies lege die Polizei bei Straftaten oder Verhaltensweisen, die auf ein hohes Aggressionspotential schließen lassen, in jedem Fall eine Meldung an die zuständige Führerscheinstelle vor.

"Sofern man dort zum Ergebnis kommt, dass charakterliche Eignungsmängel vorliegen, steht der geliebte Führerschein auf dem Spiel. Auch empfindliche finanzielle Forderungen können in Form von Schadenersatz oder Schmerzensgeld auf solche Straftäter zukommen. Unüberlegtes Verhalten in einer Partynacht kann also weitreichende Folgen haben", so die Polizei weiter.

Oftmals sei diese Verhaltensweisen jedoch nicht auf Einzelne, sondern auf eine Gruppendynamik zurückzuführen. Deshalb appelliert die Polizei an alle jungen Menschen: "Schaut nicht zu, wenn einzelne Chaoten über die Stränge schlagen und sich daneben benehmen“