vor 4 Stunden Karlsruhe Demo am Messplatz: Polizei erwartet Hunderte Menschen bei "Querdenker-Veranstaltung" am Samstag

In einer Pressemitteilung teilt die Polizei Karlsruhe mit, das am Samstag, 14. November, eine "Querdenken-Demonstration" auf dem Messplatz stattfindet. Die Polizei weist auf die vorgeschriebene Hygienebedingungen hin und kündigt ausführliche Kontrollen an.