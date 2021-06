vor 1 Stunde Karlsruhe Polizei bittet um Hinweise: Drei Männer gehen am Durlacher Bahnhof auf 36-Jährigen los

Am Mittwoch, gegen 00.45 Uhr, ist ein 36-Jähriger am Durlacher Bahnhof von drei Männern verprügelt und beraubt worden. Die Polizei Karlsruhe bittet nun per Pressemitteilung um Zeugenhinweise.