Wohnungseinbruch

Die Wohnungseinbrüche gingen im Jahr 2021 zum achten Mal in Folge um 20,7 Prozent auf nunmehr 357 Fälle zurück. Hiervon fielen 266 Straftaten auf dauerhaft genutzte Privatwohnungen. Bei dem Rückgang der letzten Jahre wirkten sich die Einschränkungen durch die Coronapandemie sowie die präventiven und repressiven Konzepte des Polizeipräsidiums Karlsruhe zur Verhinderung von Einbrüchen positiv aus. Beachtlicherweise blieben 47,9 Prozent im Versuchsstadium, das heißt, die Täter gelangten nicht ins Innere. Dies könnte an einer gesteigerten Aufmerksamkeit der Bürger sowie an einer Verbesserung des Einbruchschutzes gelegen haben.