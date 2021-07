vor 9 Stunden Neukirchen "Planen fest mit ihm": KSC-Trainer Eichner hofft auf Hofmann

Trainer Christian Eichner hofft weiter auf einen Verbleib von Torjäger Philipp Hofmann beim Karlsruher SC. "Wir haben Philipp signalisiert, dass wir uns jetzt so langsam in der Phase bewegen, in der wir mit ihm fest planen", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Montag).