Im Schulterschluss von Bund und Land, zusammen mit "TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel" und dem TRAFO-Projekt "Lernende Kulturregion Schwäbische Alb“, wurde das Pilotprojekt "Regionalmanager Kultur" ins Leben gerufen. Sinn und Zweck ist es, Anlaufstellen zu schaffen, die den Kunst- und Kulturschaffenden unterstützend zur Seite stehen sollen. Das Projekt wird vom Kunstministerium 2021 bis 2023 mit 360.000 Euro gefördert. Das gab Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung bekannt.

"Kunst- und Kulturschaffende brauchen gerade in den ländlichen Räumen Anlaufstellen und kompetente Ansprechpartner, die bei Förderfragen und Veränderungsprozessen beraten und sie mit anderen Akteuren vernetzen. Das gilt in der Corona-Zeit mehr denn je", sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski am Montag in Stuttgart.

Aus diesem Grund sollen in den kommenden drei Jahren 360.000 Euro vom Land zur Verfügung gestellt werden, um mit den Kultur-Regionalmanagern genau solche Anlaufstellen für Kunst und Kultur in sechs Regionen im Land zu schaffen.

Ausgewählt für die Teilnahme an dem vierjährigen Pilotprojekt "Regionalmanagerin / Regionalmanager Kultur“ wurden die Landkreise Hohenlohe, Ostalb, Rems-Murr, Reutlingen und Waldshut sowie die Kultur Region Karlsruhe.

Entwicklungsphase geht in Umsetzungsphase über

"Mit ihrer Teilnahme zeigen die Verantwortlichen in den Kreisen auch, dass sie über örtliche Grenzen hinweg zusammenarbeiten wollen und ihnen die Kulturarbeit in ihrer Region wichtig ist. Damit sich die neuen Personalstellen etablieren, war es uns wichtig, dass die Regionen selbst einen Teil der Kosten tragen. Ich freue mich, dass das gelungen ist und der Rückhalt vor Ort so groß ist“, so Olschowski weiter.

Das ein Bedarf an Ansprechpersonen bestünde, die an der Schnittstelle zwischen Kultur und Verwaltung agieren, habe sich auch in den Gesprächen des zweijährigen Prozesses "Dialog | Kulturpolitik für die Zukunft“ des Kunstministeriums gezeigt.

"Die Berufung der Regionalmanager Kultur ist eine der Handlungsempfehlungen, die bereits im Verlauf des Dialogs in die Umsetzung gebracht wurden. Bei den fünf Landratsämtern und der KulturRegion wurden die Personalstellen für die Regionalmanager Kultur bereits im vergangenen Jahr eingerichtet", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Entwicklungsphase im Jahr 2020 wurde durch Bundesmittel in Höhe von 300.000 Euro gefördert. Die Umsetzungsphase in den Jahren 2021 bis 2023 wird nun mit 360.000 Euro durch das Kunstministerium unterstützt.

Die Beratung der Regionalmanager zu Hilfsprogrammen und Verordnungen sei coronabedingt nur digital umsetzbar.

Erste Kulturkonferenzen im Frühling geplant

Im Frühjahr 2021 finden erste Kulturkonferenzen in den Regionen statt, um über die Erwartungen an die neuen Anlaufstellen zu diskutieren und den Austausch zwischen Kultur und Verwaltung zu verbessern.

Um die im Pilotprojekt gewonnenen Erfahrungen an interessierte Regionen weiterzugeben, veröffentlicht das Kunstministerium anlässlich einer Veranstaltung im Juni 2021 eine Handreichung mit Empfehlungen für die Einrichtung solcher Netzwerkstellen.