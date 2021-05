vor 2 Stunden Carsten Kitter Karlsruhe Photovoltaik-Offensive: So möchte die Stadt den Karlsruher Strom grüner machen

Deutlich mehr Sonnenenergie in Karlsruhe: Um den Faktor acht möchte die Stadt ihren Anteil an Solarstrom künftig erhöhen, im Idealfall sogar um den Faktor zehn. Und: Ein extrem hoher Arbeitsaufwand sei damit nicht unbedingt verbunden, denn: 60 Prozent der Dächer in Karlsruhe sind für eine Photovoltaik-Anlage geeignet. Die einzige Hürde: Jetzt müssen die Bürger von den hoch gesteckten Zielen überzeugt werden.