vor 2 Stunden Karlsruhe Eigentor: KSC gewinnt Verfolgerduell gegen Hannover 1:0

Der Karlsruher SC ist auch in seinem fünften Spiel in diesem Jahr ungeschlagen geblieben. Die Badener gewannen das Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 am Mittwochabend mit 1:0 (0:0) und rückten dadurch bis auf vier Punkte an den Relegations-Rang drei heran. Für die Entscheidung sorgte Hannovers Kingsley Schindler mit einem Eigentor in der 65. Minute.