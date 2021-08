vor 21 Stunden Pfinztal Landkreis Karlsruhe: Mehr als 20 Ziegen sterben in Pfinztal, weil Passanten sie falsch gefüttert haben

Weil mehr als 20 Ziegen mutmaßlich infolge falscher Fütterung durch Passanten verendet sind, zieht ein Betrieb in Pfinztal bei Karlsruhe nun Konsequenzen. "Wir werden die Grundstücke nun mit Kameras ausstatten und in Zukunft kommt jede Fütterung sofort zur Anzeige", teilte die Landschaftspflege Lingenfelser auf ihrer Facebook-Seite mit. Unter anderem habe sich schon eine Spenderin gemeldet, um die Installation mitzufinanzieren, sagte Manuela Lingenfelser am Mittwoch der dpa. Zuerst hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" darüber berichtet.