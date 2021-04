vor 7 Stunden Karlsruhe Ohne Ticket erwischt: 28-Jähriger prügelt sich mit Kontrolleuren in der S1/S11

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Kontrolleuren und Fahrgast ist es am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, in der S-Bahn der S1/S11 an der Haltestelle "Haus Bethlehem" gekommen. Der Grund: Der 28-jährige Fahrgast konnte keinen gültigen Fahrschein vorzeigen und wollte sich mit Gewalt vor der Kontrolle drücken. Auf dem Polizeirevier behauptete er jedoch, dass er von den Kontrolleuren körperlich angegangen worden sei.