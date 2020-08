vor 1 Stunde Karlsruhe OB Mentrup über Pop-up-Radwege: "Kein Instrument für die Stadtplanung"

Es war eine bisher einmalige Aktion in der Fächerstadt, die am heutigen Samstag vorläufig zu Ende geht: In den vergangenen vier Wochen veränderten die so genannten "Pop-up-Radwege" vorübergehend das Verkehrsgeschehen auf vielbefahrenen Straßen im Stadtgebiet. Das Fazit: Größtenteils Begeisterung - bei Rad- und Autofahrern gleichermaßen. Doch wie geht es jetzt weiter?