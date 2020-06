vor 20 Stunden Karlsruhe Noch immer vermisst: Werner Herb soll nahe Sindelfingen gesehen worden sein

Seit Dienstag, 23. Juni, wird der 89-jährige Werner Herb vermisst. Er wurde am Dienstag gegen 15 Uhr in Karlsruhe-Oberreut zuletzt gesehen, als er mit seinem Auto unterwegs war. Eine Zeugin will den vermissten Senior am Dienstagabend zudem nahe Sindelfingen gesehen haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.