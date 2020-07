Am Sonntagabend spannte ein Mann eine Hängematte zwischen zwei Ampeln, um seinen Rausch auszuschlafen und rief damit die Karlsruher Ortspolizei auf den Plan.

Ein leicht alkoholisierter Mann spannte am Samstag gegen 21.50 Uhr eine Hängematte zwischen zwei Ampelmasten in der Karlsruher Willy-Brandt-Allee. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz wurde durch eine Zeugen in Kenntnis gesetzt und fuhr die Örtlichkeit an.

Vor Ort wurde der Mann aufgefordert die besagte Hängematte wieder abzuhängen. "Er kam der Aufforderung unverzüglich nach, so dass keine weiteren Maßnahmen getroffen werden mussten", teilt die Polzei in einer Pressemeldung mit.