Aufgrund des großen Interesses, wird die Ausstellung der 29 eingereichten Modell für das neue Landratsamt in Karlsruhe, ab Mittwoch im Landratsamt zu sehen sein. Der Besuch ist montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr möglich.

"Nach erfolgreichem Auftakt in der Gartenhalle ist die Ausstellung aufgrund der großen Nachfrage ab Mittwoch, 7. Juli 12 Uhr im Landratsamt Karlsruhe zu sehen. Neben den vier prämierten Entwürfen sowie zwei mit einer Anerkennung ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträgenwerden auch alle weiteren 23 Arbeiten In Form von Modellen sowie Plänen mit Beschreibungen gezeigt", verkündet das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.