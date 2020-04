Ab Montag, 6. April, wird das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) die Leerung der Wertstoffbehälter in einem dreiwöchigen Turnus wieder aufnehmen. Darüber informiert die Stadt Karlsruhe.

Begonnen wird am Montag mit den Wertstoffbehältern, die in den Ortsteilen Durlach, Weststadt, Mühlburg, in der Woche vom 16. bis 20. März stehen geblieben sind. Außerdem werden am Montag die Wertstofftonnen in den Ortsteilen Südstadt, Südweststadt, der Innenstadt sowie in Teilen von Rüppurr, Bulach und Beiertheim geleert. Diese sind in der Woche vom 23. bis 27. März stehen geblieben.

Im Ortsteil Wolfartsweier (Teilservice) werden die Leerungen für Restmüll, Bioabfall und Wertstoff regulär stattfinden. In den Stadtteilen Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Palmbach, Stupferich und Grötzingen ist ein privates Entsorgungsunternehmen beauftragt. Hier wird ab Montag, 6. April, die Entsorgung der Abfallfraktionen Restmüll, Bioabfall, Papier und Wertstoff wieder regulär erfolgen.

In Coronazeiten gibt es nahezu täglich Änderungen der Lage. Aus diesem Grund sind die im Abfuhrkalender hinterlegten Termine derzeit nicht immer aktuell. Daher veröffentlicht das AfA ab Dienstag, 7. April, unterwww.karlsruhe.de/abfall eine Liste, in der alphabetisch alle Straßen des Karlsruher Stadtgebiets mit den dazugehörigen Leerungsterminen für die Wertstoffbehälter aufgelistet sind.

Das AfA bittet alle Bürger, die Wertstoffbehälter gegebenenfalls selbst am Straßenrand bereitzustellen. Grundsätzlich werde der Vollservice allerdings beibehalten und die Müllabfuhr wird an den Leerungstagen an den verschlossenen Grundstücken bzw. Gebäuden klingeln. Restmüll und Biomüll werden weiterhin im zweiwöchigen Turnus zu den regulären Terminen für die Restmüllleerung abgeholt.

Lediglich die Sperrmüllabholung und die Abholung der Weißen Ware auf Abruf (Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Waschmaschine) sind noch bis Ende April im gesamten Karlsruher Stadtgebiet ausgesetzt. Noch bis Freitag, 3. April, können Bürger ihre Wertstoffe von 11 bis 16 Uhr an den sechs mobilen Wertstoff-Plätzen im Stadtgebiet abgeben.

Neu: Entsorgung von Papier und Kartonagen an mobilen Plätzen

Ab dem 6. April können am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, 11 bis 16 Uhr, sowie donnerstags von 13 bis 18 Uhr Papier und Kartonagen an den folgenden hierfür eingerichteten Plätzen, mit beschränkten Kapazitäten, abgegeben werden:

Durlach-Aue: Festplatz Aue, Steiermärker Straße beim Grüngutcontainer

Nordweststadt: Walter-Rathenau-Platz

Oberreut: Festplatz, Bonhoefferstraße

Oststadt: Messplatz Karlsruhe, Zufahrt über "Am alten Schlachthof"

Rüppurr: Festplatz, Rastatter Straße beim Polizeiposten

Waldstadt: Parkplatz Fächerbad, Am Sportpark

Das AfA bittet alle, in der aktuellen Situation abzuwägen, ob eine Anlieferung an den mobilen Plätzen derzeit wirklich notwendig ist.

Stationäre Einrichtungen ab 6. und 7. April teilweise wieder geöffnet

Das AfA wird ab Dienstag, 7. April, die beiden Wertstoffstationen Maybachstraße 10 b und Nordbeckenstraße 1 sowie die Schadstoffannahmestelle Maybachstraße 10 a und ab Mittwoch, 8. April, die Wertstoffstationen Neureut (Am Junkertschritt, beim Bauhof) und Grünwettersbach (Wiesenstraße 34) wieder zu den regulären Zeiten öffnen.

Bürger können ihren Sperrmüll derzeit sowohl an der Wertstoffstationen Nordbeckenstraße 1 als auch in der Maybachstraße 10 b abgeben. Die abgegebene Sperrmüllmenge ist auf vier Kubikmeter beschränkt.

Auch die beiden Kompostierungsanlagen werden ab Montag, 6. April, wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zugänglich sein. Lediglich der Verkauf von Rasen-, Pflanz- und Blumenerde ist weiterhin eingestellt.

Die Anzahl der Personen, die sich zeitgleich in den Stationen aufhalten dürfen, ist beschränkt. Daher kann es zu langen Wartezeiten kommen. Anliefernde dürfen nur nach Aufforderung der Mitarbeiter aus ihrem Fahrzeug aussteigen.

Die restlichen stationären Anlagen, die Schadstoffannahmestelle Nordbeckenstraße 1 sowie die mobile Schadstoffsammlung bleiben angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus weiterhin geschlossen.

Ausnahme: Karsamstag geschlossen

Aus betrieblichen Gründen bleiben am Karsamstag, 11. April, die Wertstoffstationen, Schadstoffannahmestellen und Kompostierungsanlagen Grötzingen und Knielingen geschlossen.