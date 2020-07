vor 2 Stunden Karlsruhe Neue Hinweise im Fall des getöteten Karlsruhers: Polizei findet Motorroller des Opfers

Im Fall des getöteten 24-jährigen Mannes in der Karlsruher Nordstadt am 7. Juli gibt es neue Entwicklungen: Am Samstag konnte der mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte schwarze Motorroller des Opfers nach einem Zeugenhinweis sichergestellt werden.