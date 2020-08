vor 2 Stunden Lena Kube Karlsruhe Neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg: Abstand bis September, Maskenpflicht bei Indoor-Märkten

Am Donnerstag, 6, August, tritt eine neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg in Kraft. Die wichtigsten Botschaften: Das Abstandsgebot bleibt bestehen, die Maskenpflicht wird ausgeweitet und Clubs bleiben weiterhin geschlossen. Die neuen Regelungen in der Übersicht.