vor 5 Stunden Karlsruhe/Baden-Baden Neue Betrugsfälle: Achtung, es sind wieder falsche Polizeibeamte unterwegs!

In Karlsruhe sind am Montag mindestens zehn Anrufe von falschen Polizeibeamten angezeigt worden. Der Telefonbetrüger meldete sich beispielsweise mit "Kriminalpolizei". Während die Anrufe in der Fächerstadt nicht zum Erfolg führten, wurde in Baden-Baden eine Seniorin um ihre Ersparnisse gebracht.