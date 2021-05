vor 9 Stunden Karlsruhe Nächtliche Hungerattacke endet mit Wohnungsbrand in Karlsruhe Oberreut

Am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, geriet eine Maisonette-Wohnung in Karlsruhe-Oberreut in Brand. Die Anwohnerin, die offenbar Fett in einer Pfanne erhitzt hatte, welches sich entzündete, konnte unverletzt mit ihren drei Kindern die Wohnung verlassen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200.000 Euro. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar, weshalb die Familie in einer Notunterkunft untergebracht werden musste.