Eröffnung Campingplatz Durlach Alle Bilder

"Die Verbindung zum Turmbergbad ist sehr wichtig." so Sternagel. "Wir haben ja hier keinen See oder Meer. Das moderne Freibad ist ganz klar ein Mehrwert. Wir wollen später auch Pakete für den Campingplatzaufenthalt inklusive Bäderbesuch anbieten." Auch ein Hygienekonzept haben die Bäderbetriebe für den Campingplatz ausgearbeitet, das sich an den Hygienebestimmungen der Karlsruher Bäder orientiert. So sollen zum Beispiel Schilder auf die Abstandsregelung verweisen.