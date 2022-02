vor 5 Stunden Philippsburg Nach Sturz in Kanal: 31-Jähriger aus Philippsburg wird seit Samstag vermisst

Nach einem Sturz in den Rheinniederungskanal bei Philippsburg wird ein 31 Jahre alter Mann vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Mann am frühen Sonntagmorgen versucht haben, einen Abfallsack in dem Kanal zu entsorgen.