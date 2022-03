vor 1 Stunde Graben-Neudorf Nach starker Rauchentwicklung: Rettungskräfte finden Leiche in einer Wohnung in Graben-Neudorf

Rettungskräfte fanden am vergangenen Freitagabend die Leiche eines 58-jährigen Mannes in einer Wohnung in Graben-Neudorf. Zuvor hatte es in der Wohnung wohl eine starke Rauchentwicklung, aber kein offenes Feuer gegeben. Wie genau der Mann starb, ist aktuell Gegenstand weiterer Ermittlungen.