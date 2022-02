vor 5 Stunden Verena Müller-Witt Karlsruhe Angriff durch Russland: Karlsruhe solidarisiert sich mit Ukraine - Kippt jetzt die Verbindung zur Partnerstadt Krasnodar?

Es ist die Schocknachricht am heutigen Donnerstag. Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Militäroperation im Nachbarland, der Ukraine, angeordnet. Wie diverse Medien berichten sollen bereits Raketen auf die Städte niedergegangen und Panzer in die Ostukraine eingerückt sein. Auch Karlsruhe lässt dieses Ereignis nicht kalt, weshalb spontan eine Gegendemonstration auf dem Karlsruher Marktplatz angekündigt wurde. Doch damit nicht genug: In einer Pressekonferenz der Stadt Karlsruhe macht Oberbürgermeister Frank Mentrup außerdem klar, dass dieses Ereignis womöglich Auswirkungen zwischen Karlsruhe und der russischen Partnerstadt Krasnodar haben könnte.