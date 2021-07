vor 1 Stunde Karlsruhe Nach neun Monaten: Intensivstation im Karlsruher Klinikum zum ersten mal ohne Corona-Patienten

Die Delta-Variante nehme laut dem Robert-Koch-Institut immer mehr Prozent der Neuinfektionen ein und lässt die Sieben-Tages-Inzidenz in Karlsruhe wieder steigen. Am Städtischen Klinikum bleibt die Lage aber trotz wieder steigender Inzidenz entspannt. Dort konnte in der vergangenen Woche der letzte Corona-Intensivpatient entlassen werden.