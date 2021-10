vor 8 Stunden Verena Müller-Witt Karlsruhe Nach Hacking-Angriff auf SRH-Klinikum: Karlsruher IT-Experte erklärt, wie Cyberkriminelle vorgehen und wie man sich schützen kann

Ein falscher Klick und schon ist es passiert. Hacker-Angriffe haben zu Zeiten der Digitalisierung stark zugenommen. Aber nicht nur im Privaten sehen die Kriminellen Potential, um "Beute" abzugreifen. Jüngstes Beispiel: Die SRH-Klinik in Karlsbad-Langensteinbach. Aber was bewegt einen Hacker und wie kann ich mich vor derartigen Angriffen am besten schützen? ka-news.de hat mit dem IT-Sicherheitsexperten Christoph Fischer aus Karlsruhe über das "Hacken" und "gehackt werden" gesprochen.