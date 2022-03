vor 6 Stunden Stuttgart Nach erster Hochrechnung: 4500 Ukraine-Flüchtlinge im Südwesten registriert

In Baden-Württemberg sind bislang rund 4500 Ukraine-Flüchtlinge registriert worden. So viele Menschen seien alleine in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes aus der Ukraine angekommen, teilte die für Migration zuständige Justizministerin Marion Gentges (CDU) am Montag in Stuttgart mit. "Die Herausforderung ist für alle, die an der Unterbringung von Flüchtenden beteiligt sind, Land- und Stadtkreise sowie Städten und Gemeinden, die Regierungspräsidien und das Land, eine gewaltige."