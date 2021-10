06.10.2021 14:49 Heidelberg Nach Cyberattacke kehrt SRH langsam zur IT-Normalität zurück

Mehr als zwei Wochen nach einer Cyberattacke auf die SRH Holding in Heidelberg schreitet die Wiederherstellung der IT-Infrastruktur voran. «Wir machen sehr gute Fortschritte und sind sehr zuversichtlich, dass wir gemäß unserem Zeitplan unsere Betriebsfähigkeit aus eigener Kraft in wenigen Tagen wiederherstellen können», teilte ein Sprecher des Unternehmens am Mittwoch mit. Die Holding betreibt Kliniken und Bildungseinrichtungen in Deutschland.