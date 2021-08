vor 10 Stunden Karlsruhe Zehn verletzte Kinder nach Streitigkeiten bei Reizgasattacke in Durlach

Bei einer Auseinandersetzung in einem Bürogebäudekomplex in Karlsruhe sind 22 Menschen durch Reizgas verletzt worden, wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Unter den Verletzten sind auch zehn Kinder. Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt werden. Hintergrund des Vorfalls dürften - laut Polizei - anhaltende Streitigkeiten über Lärmbelästigungen gewesen sein