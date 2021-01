vor 3 Stunden Karlsruhe Mit wenigen Ausnahmen: Polizei Karlsruhe blickt auf ruhigen Jahreswechsel zurück

Auf einen insgesamt ruhigen Jahreswechsel kann das Polizeipräsidium Karlsruhe in seinem Zuständigkeitsgebiet des Stadt- und Landkreises Karlsruhe zurückblicken. Insbesondere die Phase vor Mitternacht war merklich ruhiger als in den Vorjahren. Das teilt die Polizei am Neujahrstag in einer Pressemitteilung mit.