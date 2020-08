vor 2 Stunden Karlsruhe Mann tanzt mit Luftdruck-Pistole um Karlsruher Brunnen - er muss mit aufs Revier

In der Karlsruher Weststadt zeigte sich am frühen Dienstagmorgen ein ungewöhliches Bild: Ein Mann tanzte mit einer vermeintlichen Schusswaffe um einen Brunnen. Mehrere Streifen der Polizei rückten an und stellten fest: der Mann hatte Rauschgift und Werkzeuge im Gepäck.