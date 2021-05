vor 8 Stunden Karlsruhe Mit Eiern und Messer: Psychisch labiler Mann hält Karlsruher Südstadt auf Trab

Am Donnerstagmorgen, gegen 9.55 Uhr, hat ein psychisch beeinträchtigter 37-Jähriger drei Stunden lang die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst in der Karlsruher Südstadt in Atem gehalten. Der Grund: Zunächst bewarf er Passanten mit Eiern, danach zeigte er sich am Fenster mit einem großen Messer. Der Mann sei schon vorher durch "vorausgegangene Ereignisse" der Polizei bekannt gewesen. Gegen 13.40 Uhr konnte der Mann schließlich festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.