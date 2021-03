Beamte der Karlsruher Autobahnpolizei stoppten Dienstagnacht einen 37 Jahre alten Mann auf der A8 in Richtung Stuttgart. Der Mann war nach Angeben der Polizei "teilweise mit mehr als 250 Stundenkilometern unterwegs".

Auf der Autobahn in Richtung Stuttgart fuhren die Beamten hinter dem Fahrzeug, welches auf Höhe der Anschlussstelle Karlsbad plötzlich beschleunigte . D"er 37-jährige Fahrer entfernte sich so schnell, dass die Beamten den Golf kurzzeitig aus den Augen verloren. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 120 km/h fuhr er teilweise mehr als 250 km/h", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Den Beamten gelang es, das Fahrzeug zu verfolgen und auf einem Parkplatz anzuhalten. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens wurden glücklicherweise keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Mann wird angezeigt, die Ermittlungen dauern an.