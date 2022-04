Karlsruhe Mit 2 Promille am Steuer: 70-jähriger Autofahrer beschädigt Brückengeländer bei Durlach

Ein offenbar stark betrunkener 70-jähriger Autofahrer beschädigte am Freitagabend mit seinem Auto ein Brückengeländer in Durlach. Zwei Zeuginnen verständigten daraufhin die Polizei. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht angezeigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Dazu schreibt die Polizei in Pressemitteilung: "Zeuginnen verständigte am Freitag gegen 19 Uhr die Polizei, weil sie einen Autofahrer beobachtet hatten, der mit seinem Auto die Kurve an der Einmündung Grezzostraße / Alte Weingartener Straße zu weit nahm und hierbei das Brückengeländer aus der Verankerung riss. Außerdem wurde ein Wegweiser an der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Durlach beschädigt."

Die beiden Damen hatten das Kennzeichen des Autos abgelesen und die Polizei verständigt. Anschließend fuhr der 70-Jährige einfach weiter. Der Mann konnte im Nachgang des Unfallgeschehens festgenommen werden. Sein Fahrzeug war an der Front stark durch den Unfall beschädigt. Er war deutlich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.