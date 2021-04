vor 3 Stunden Karlsruhe Misslungener Parkhaus-Einbruch in der Zähringerstraße: Polizei bittet um Hinweise

In der Zeit von Dienstag, 11 Uhr, bis Mittwoch, 09.15 Uhr, sollen Unbekannte versucht haben in einem Parkhaus in der Zähringerstraße in Karlsruhe einzubrechen. Dabei richteten die Eindringlinge einen Sachschaden von rund 15.000 Euro an. In einer Pressemitteilung bittet die Polizei Karlsruhe um Hinweise.