Karlsruhe Missglücktes Liebesspiel? "Kalli" stirbt im Naturkundemuseum Karlsruhe - Was bedeutet das für Haifischdame "Karla"?

Missglücktes Liebesspiel? "Kalli" stirbt im Naturkundemuseum Karlsruhe - Was bedeutet das für Haifischdame "Karla"?

So mancher Fan des Naturkundemuseums Karlsruhe muss jetzt tief durchatmen. Denn: Besucher-Liebling "Kalli" ist am gestrigen Montagmittag in seinem Korallenriffbecken verstorben. Zuerst hatten die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) darüber berichtet. Schuld an dem frühzeitigen Tod des Schwarzspitzenriffhais soll ein vorheriges "Katz-und-Maus-Spiel" zwischen Kalli und seiner Artgenossin Karla gewesen sein. Womöglich wollte sich der Bulle mit ihr paaren. Doch welche Konsequenzen zieht das Museum nun aus der Misere?