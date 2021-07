vor 2 Stunden Lena Ratzel Karlsruhe Mietendeckel, Gesundheit und Klima: Mit diesen Ideen zieht Michel Brandt in den Karlsruher Bundestagswahlkampf

Die Linke in Karlsruhe ist mit einer Kundgebung am Mittwoch, 30. Juni, auf dem Friedrichsplatz offiziell in den Wahlkampf zur anstehenden Bundestagswahl gezogen. Zentrale Figur ist Michel Brandt, der im September erneut in den Deutschen Bundestag einziehen will, um "das Land gerechter zu machen". In Karlsruhe will die Partei "ordentlich überraschen" und die 10-Prozent-Marke erreichen.