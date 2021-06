Am vergangenen Montagabend kam es in der Karlsruher Fasanenstraße zu einer Messerattacke. Dabei attackierte eine 39 Jahre alte Frau ihren Lebensgefährten.

"Nach bisherigem Stand der Ermittlungen griff am Montagabend in Karlsruhe eine 39-Jährige mit einem Messer bewaffnet ihren 44-jährigen Lebensgefährten an. Vorausgegangen waren der Tat wohl Beziehungsstreitigkeiten am Vorabend. Der Mann wurde nicht lebensgefährlichen am Oberarm verletzt", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ der 44-Jährige wohl gegen 18.30 Uhr seine Wohnung in der Fasanenstraße, als er auf offener Straße von der 39-Jährigen angegriffen wurde. Laut Polizei kam es wohl bereits am Vortag zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Mann und seiner Lebensgefährtin. Zeugen die auf den Vorfall aufmerksam wurden gelang es eigenen Angaben zufolge, die Frau zu entwaffnen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 39-Jährige wird sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.