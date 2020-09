vor 4 Stunden Karlsruhe Mentrup zu Moria-Katastrophe: "Aufnahme jetzt ermöglichen"

"Die Bilder von Leid und Elend der Geflüchteten aus dem niedergebrannten Lager Moria auf Lesbos können uns nicht kalt lassen. 13.000 Menschen leben auf der griechischen Insel in unbeschreiblichen Verhältnissen, ohne ausreichend Wasser, Nahrung und Schutz. Sie befinden sich in einer verzweifelten Lage, in der auch die Spannungen zwischen Bewohnern und Geflüchteten weiter steigen können", wird Oberbürgermeister Frank Mentrup in einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe zitiert.